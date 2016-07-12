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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.66%，纳斯达克指数收升0.69%

路透纽约7月12日 - 美国股市周二收盘全线上涨，标普500指数和道琼工业指数创纪录收盘高位，纳斯达克指数全年转至平盘之上，油价的大幅反弹提振能源类股。

道指逾一年来首次创最高收盘纪录。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨120.74点，或0.66%，至18,347.67点；标准普尔500指数 收涨14.98点，或0.70%，至2,152.14点；纳斯达克指数 攀升34.18点，或0.69%，至5,022.82点。(完)

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