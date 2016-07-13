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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 21:45 BJT

美国股市：标普500和道琼工业指数开盘创历史新纪录

路透7月13日 - 标普500和道琼工业指数周三开盘创历史最高纪录，因在全球经济出现企稳信号之际，投资者的乐观情绪上升。

道琼工业指数 升37.46点，或0.2%，至18,385.13点，触及18,390.16点的历史最高纪录；

标准普尔500指数 涨3.81点，或0.18%，至2,155.95点，触及2,156.45点的历史最高纪录；

纳斯达克指数 升9.77点，或0.19%，至5,032.59点。(完)

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