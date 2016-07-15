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市场报道 | 2016年 7月 15日 星期五 21:41 BJT

美国股市：开盘小幅走高，因零售销售数据强劲

路透7月15日 - 美国股市周五开盘小幅走高，因美国6月零售销售数据好于预期，抵消了花旗和富国银行好坏不一的业绩带来的影响。

道琼工业指数 升25.0点，或0.14%，至18,531.41点；标准普尔500指数 涨3.99点，或0.18%，至2,167.74点；纳斯达克指数 升9.52点，或0.19%，至5,043.58点。(完)

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