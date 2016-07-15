美国股市：道琼工业指数收涨0.05%，纳斯达克指数收跌0.09%

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
路透7月15日 - 美国股市周五收盘基本持平，主要股指连续第三周收高，因经济数据和企业业绩强劲，此季报期势将确认利润下滑在今年早些时候已经触底。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨10.14点，或0.05%，至18,516.55点；标准普尔500指数 收跌2.01点，或0.09%，至2,161.74点；纳斯达克指数 收跌4.47点，或0.09%，至5,029.59点。(完)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟