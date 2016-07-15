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市场报道 | 2016年 7月 16日 星期六 04:24 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.05%，纳斯达克指数收跌0.09%

路透7月15日 - 美国股市周五收盘基本持平，主要股指连续第三周收高，因经济数据和企业业绩强劲，此季报期势将确认利润下滑在今年早些时候已经触底。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨10.14点，或0.05%，至18,516.55点；标准普尔500指数 收跌2.01点，或0.09%，至2,161.74点；纳斯达克指数 收跌4.47点，或0.09%，至5,029.59点。(完)

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