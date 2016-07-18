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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 21:42 BJT

美国股市：开盘基本未变，标普和道琼工业指数接近盘中纪录新高

路透7月18日 - 美国股市周一开盘基本未变，标普500和道琼工业指数距离触及盘中纪录新高仅咫尺之遥，企业第二季业绩仍高于预期。

道琼工业指数 升5.41点，或0.03%，至18,521.96点；标准普尔500指数 涨1.33点，或0.06%，至2,163.07点；纳斯达克指数 升5.29点，或0.11%，至5,034.88点。(完)

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