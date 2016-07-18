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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 04:08 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.09%，纳斯达克指数收高0.52%

路透纽约7月18日 - 美国股市周一小幅收高，标普500指数和道琼工业指数再创新高，受助于美国银行盈利优于预期以及一宗大规模的科技业购并交易。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨16.50点，或0.09%，至18,533.05点；标准普尔500指数 收高5.15点，或0.24%，至2,166.89点；纳斯达克指数 上扬26.20点，或0.52%，至5,055.78点。(完)

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