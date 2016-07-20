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市场报道 | 2016年 7月 20日 星期三 21:40 BJT

美国股市：标普500和道琼工业指数开盘创新高，受强劲业绩提振

路透7月20日 - 标普500和道琼工业指数周三开盘创新高，延续了近期屡创新高的走势，此前摩根士丹利 和微软 发布强劲季度业绩。

道琼工业指数 升52.8点，或0.28%，至18,611.81点；标准普尔500指数 升5.72点，或0.26%，至2,169.5点；纳斯达克指数 涨24.25点，或0.48%，至5,060.62点。(完)

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