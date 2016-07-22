版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 22日 星期五 21:41 BJT

美国股市：开盘持平，因投资者评估工业企业业绩

路透7月22日 - 美国股市周五开盘基本持平，因投资者评估包括通用电气在内的工业企业的盈利状况，此前一天道琼工业指数结束了九连升走势下跌。

道琼工业指数 小涨4.49点，或0.02%，至18,521.72点；标准普尔500指数 微升1.69点，或0.08%，至2,166.86点；纳斯达克指数 小升3.66点，或0.07%，至5,077.57点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐