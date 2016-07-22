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市场报道 | 2016年 7月 23日 星期六 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.29%，纳斯达克指数收升0.52%

路透纽约7月22日 - 美国股市周五收盘上扬，连续第四周录得周线上涨，受助于电信巨头美国电话电报公司(AT&T) 和威瑞森通讯(Verizon Communications) 股价上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高53.62点，或0.29%，至18,570.85点；标准普尔500指数 收升9.86点，或0.46%，至2,175.03点；纳斯达克指数 收涨26.258点，或0.52%，至5,100.162点。

本周，道指升0.3%，标准普尔500指数上涨0.6%，纳斯达克指数攀升1.4%。(完)

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