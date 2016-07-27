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市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数微跌0.01%，纳斯达克指数收高0.58%

路透纽约7月27日 - 美国股市周三微幅收低，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，为今年稍晚升息打下伏笔。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低1.58点，或0.01%，至18,472.17点；标准普尔500指数 收低2.6点，或0.12%，至2,166.58点；纳斯达克指数 升29.76点，或0.58%，至5,139.81点。(完)

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