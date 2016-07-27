美国股市：道琼工业指数微跌0.01%，纳斯达克指数收高0.58%

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低1.58点，或0.01%，至18,472.17点；标准普尔500指数 收低2.6点，或0.12%，至2,166.58点；纳斯达克指数 升29.76点，或0.58%，至5,139.81点。(完)