美国股市：道琼工业指数微跌0.01%，纳斯达克指数收高0.58%

《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话
路透东京1月17日 - 英镑周二围绕三个月低点波动，市场担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。
路透纽约7月27日 - 美国股市周三微幅收低，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，为今年稍晚升息打下伏笔。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低1.58点，或0.01%，至18,472.17点；标准普尔500指数 收低2.6点，或0.12%，至2,166.58点；纳斯达克指数 升29.76点，或0.58%，至5,139.81点。(完)
路透东京1月17日 - 英镑周二围绕三个月低点波动，市场担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。
--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。
路透上海1月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 海关月度正式数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI