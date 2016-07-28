美国股市：开盘持平，此前一天美联储维持利率不变

路透7月28日 - 美国股市周四开盘持平，此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，但为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

道琼工业指数 下跌27.32点，或0.15%，至18,444.85点；标准普尔500指数 跌0.92点，或0.04%，至2,165.66点；纳斯达克指数 上涨6.97点，或0.14%，至5,146.78点。(完)