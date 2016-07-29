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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 21:43 BJT

美国股市：开盘下跌，因业绩和数据疲弱

路透7月29日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五开盘走低，因大型石油公司艾克森美孚和雪佛龙发布的业绩令人失望，且第二季国内生产总值(GDP)增长率低于预期。

但纳斯达克指数受到Alphabet和亚马逊强劲业绩支撑。

道琼工业指数 下跌44.17点，或0.24%，至18,412.18点；标准普尔500指数 跌1.7点，或0.08%，至2,168.36点；纳斯达克指数 上涨7.13点，或0.14%，至5,162.11点。(完)

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