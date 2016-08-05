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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开盘走高，此前发布的就业数据强劲

路透8月5日 - 美国股市周五开盘走高，因投资者对一系列强劲的就业数据感到欢欣鼓舞，数据表明经济正稳步增长。

道琼工业指数 升90.43点，或0.49%，至18,442.48点；标准普尔500指数 升6.35点，或0.29%，至2,170.6点；纳斯达克指数 涨23.49点，或0.45%，至5,189.74点。(完)

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