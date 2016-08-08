美国股市：道琼工业指数收跌0.08%，纳斯达克指数收挫0.15%

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透纽约8月8日 - 美国股市周一从纪录高位回落，因医疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的影响。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌14.24点，或0.08%，至18,529.29点；标准普尔500指数 收跌1.98点，或0.09%，至2,180.89点；纳斯达克指数 下挫7.98点，或0.15%，至5,213.14点。(完)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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