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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.08%，纳斯达克指数收挫0.15%

路透纽约8月8日 - 美国股市周一从纪录高位回落，因医疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的影响。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌14.24点，或0.08%，至18,529.29点；标准普尔500指数 收跌1.98点，或0.09%，至2,180.89点；纳斯达克指数 下挫7.98点，或0.15%，至5,213.14点。(完)

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