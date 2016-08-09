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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 21:38 BJT

美国股市：开盘持平，油价持稳于45美元之上

路透8月9日 - 美国股市周二开盘持平，油价持稳于45美元之上，此前一天标普500指数触及盘中纪录高位。

道琼工业指数 升17.12点，或0.09%，至18,546.41点；标准普尔500指数 升1.39点，或0.06%，至2,182.28点；纳斯达克指数 涨3.01点，或0.06%，至5,216.15点。(完)

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