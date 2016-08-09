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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.02%，纳斯达克指数收高0.24%

路透纽约8月9日 - 美国股市周二微幅收高，因油价走软抵消了健保股和科技股上涨给市场带来的提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高3.76点，或0.02%，至18,533.05点；标准普尔500指数 收高0.85点，或0.04%，至2,181.74点；纳斯达克指数 上涨12.34点，或0.24%，至5,225.48点。(完)

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