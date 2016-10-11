版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 21:42 BJT

美国股市: 开盘走低，因美国铝业财报令人失望

路透10月11日 - 美国股市周二开盘走低，因美国铝业以令人失望的财报为第三季业绩期拉开帷幕。

道琼工业指数 跌49.58点，或0.27%，至18,279.46点；标准普尔500指数 挫6.44点，或0.3%，至2,157.22点；纳斯达克指数 回落12.13点，或0.23%，至5,316.54点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐