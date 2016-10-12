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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 21:37 BJT

美国股市: 开盘基本持平，市场等待美联储会议记录

路透10月12日 - 美国股市周三开盘基本持平，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布9月政策会议记录，从中寻找下次升息时机的线索。

道琼工业指数 小跌8.84点，或0.05%，至18,119.82点；标准普尔500指数 微升0.56点，或0.03%，至2,137.29点；纳斯达克指数 涨1.02点，或0.02%，至5,247.80点。(完)

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