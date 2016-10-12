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市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.09%，纳斯达克指数收低0.15%

路透纽约10月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三小幅收高，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最近一次货币政策会议记录后，对升息时机的预期基本保持不变。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高15.54点，或0.09%，至18,144.20点；标准普尔500指数 收高2.44点，或0.11%，至2,139.17点；纳斯达克指数 下跌7.77点，或0.15%，至5,239.02点。(完)

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