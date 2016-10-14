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市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 04:27 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.22%，纳斯达克指数微涨0.02%

路透纽约10月14日 - 美国股市周五收盘变动不大，金融股上涨给健保股下滑所抵消。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦检讨美国经济仍未完全复苏的原因所在的讲话尾盘打压市场。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点；标准普尔500指数 微升0.43点，或0.02%，至2,132.98点；纳斯达克指数 微涨0.83点，或0.02%，至5,214.16点。

本周道指跌0.56%，标普500指数跌0.96%，纳斯达克指数下挫1.48%。(完)

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