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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 21:41 BJT

美国股市：开盘上涨，受高盛和Netflix业绩推动

路透10月18日 - 美国股市周二开盘走高，各类股普遍上涨;高盛利润跳升提振金融类股和道指，Netflix攀升推高非必需消费类股。

道琼工业指数 升99.2点，或0.55%，至18,185.6点；标准普尔500指数 涨15.62点，或0.73%，至2,142.12点；纳斯达克指数 大涨53.74点，或1.03%，至5,253.56点。(完)

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