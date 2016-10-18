美国股市：开盘上涨，受高盛和Netflix业绩推动

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透10月18日 - 美国股市周二开盘走高，各类股普遍上涨;高盛利润跳升提振金融类股和道指，Netflix攀升推高非必需消费类股。
道琼工业指数 升99.2点，或0.55%，至18,185.6点；标准普尔500指数 涨15.62点，或0.73%，至2,142.12点；纳斯达克指数 大涨53.74点，或1.03%，至5,253.56点。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。