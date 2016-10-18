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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 04:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.42%，纳斯达克指数收升0.85%

路透纽约10月18日 - 美国股市周二收盘上涨，标普500指数录得本月来表现最好的一天，此前United　Health和Netflix等公司发布强劲业绩，势将扭转整体上业绩连续四个季度下滑的局势。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点；标准普尔500指数 收升13.10点，或0.62%，至2,139.60点；纳斯达克指数 收涨44.013点，或0.85%，至5,243.836。(完)

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