美国股市：道琼工业指数收高0.42%，纳斯达克指数收升0.85%

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透纽约10月18日 - 美国股市周二收盘上涨，标普500指数录得本月来表现最好的一天，此前United Health和Netflix等公司发布强劲业绩，势将扭转整体上业绩连续四个季度下滑的局势。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点；标准普尔500指数 收升13.10点，或0.62%，至2,139.60点；纳斯达克指数 收涨44.013点，或0.85%，至5,243.836。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。