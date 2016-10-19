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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 21:43 BJT

美国股市：开盘基本持平，英特尔拖累纳斯达克指数小幅下挫

路透10月19日 - 美国股市周三开盘基本持平，但英特尔拖累纳斯达克指数小幅下跌，此前一天标普500指数录得本月来最佳表现。

道琼工业指数 升32.94点，或0.18%，至18,194.88点；标准普尔500指数 涨2.16点，或0.1%，至2,141.76点；纳斯达克指数 下跌3.36点，或0.06%，至5,240.48点。(完)

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