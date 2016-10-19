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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.22%，纳斯达克指数收升0.05%

路透纽约10月19日 - 美国股市周三连续第二日上涨，因油价攀升推高能源股，摩根士丹利业绩给金融类股带来提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高40.68点，或0.22%，至18,202.62点；标准普尔500指数 收升4.69点，或0.22%，至2,144.29点；纳斯达克指数 收涨2.576点，或0.05%，至5,246.412。(完)

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