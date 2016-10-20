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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开盘下跌，因业绩疲弱和油价回落

路透10月20日 - 美国股市周四开盘小幅下跌，因油价回落拖累能源和材料类股，且一些大公司的业绩报告不佳。

道琼工业指数 跌35.23点，或0.19%，至18,167.39点；标准普尔500指数 降4.65点，或0.22%，至2,139.64点；纳斯达克指数 下跌9.62点，或0.18%，至5,236.79点。(完)

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