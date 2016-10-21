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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 21:42 BJT

美国股市：道指受通用电气拖累开盘下跌，纳斯达克指数基本持平

路透10月21日 - 标普500指数和道指周五开盘下跌，因美国通用电气(奇异,GE)发布令人失望的财测重压工业类股，及美元升至七个月高位；纳斯达克指数基本持平，因微软反弹。

道琼工业指数 跌104.61点，或0.58%，至18,057.74点；标准普尔500指数 降9.27点，或0.43%，至2,132.07点；纳斯达克指数 下跌7.03点，或0.13%，至5,234.80点。(完)

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