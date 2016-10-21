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市场报道 | 2016年 10月 22日 星期六 04:23 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.09%，纳斯达克指数上涨0.3%

路透纽约10月21日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘几无变动，纳斯达克指数上涨，因微软收位创纪录和麦当劳业绩带动股价上涨，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌16.64点，或0.09%，至18,145.71点；标准普尔500指数 下挫0.18点，或0.01%，至2,141.16点；纳斯达克指数 上涨15.569点，或0.3%，至5,257.402点。

本周，道指上涨0.04%，标普500指数上升0.4%，纳斯达克指数上涨0.8%。(完)

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