重温稿-美国股市：基本持平，微软创纪录收盘高位

* 美国通用电气下跌，此前下调财测

* 微软因季度业绩强劲创纪录收盘点位

* 美国电话电报公司拖累电信类股走低，因洽购时代华纳的报导

* 道指收低0.09%，标普500指数下跌0.01%，纳斯达克指数上涨0.3%

路透纽约10月21日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘几无变动，纳斯达克指数上涨，因微软收位创纪录和麦当劳业绩带来的提振，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。

通常被看做是经济晴雨表的工业巨擘美国通用电气(奇异,GE) 令市场承压，因公司业绩虽然好于预期，但下调了全年的营收目标，拖累股价下跌0.9%，盘中一度触及八个月低位的28.33美元。

美元 上涨，一度触及2月初以来最高水平，也拖累了市场人气，因美元上涨可能侵蚀大型跨国公司的利润。

“美元节节攀升，将会给能源价格会带来不利影响，对企业利润也不利，至少有潜在的不利影响，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。

能源股指数 下跌0.7%，医疗保健股 下跌0.9%。强生 和默克 均下跌1.2%，给医保类股指数带来的拖累最大。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 令能源类股指数承压，该公司在发布季度业绩后下跌3%。

但微软 和麦当劳 因季度业绩强劲而上涨，帮助限制了跌幅。

“坦率地说，业绩期开局好于我的预期，也略好于分析师预估，有一些像微软这样的好公司，让局势朝着好的方向发展，”Orlando称。

微软上涨4.3%，创59.69美元的纪录收盘高位。麦当劳上涨3%，报113.93美元。

根据汤森路透数据，23%的标普500成份股已经发布了业绩，现在预计第三季利润增长1.1%，高于本月初时预计的下跌0.5%。

道琼工业指数 收跌16.64点，或0.09%，至18,145.71点；标准普尔500指数 下挫0.18点，或0.01%，至2,141.16点；纳斯达克指数 上涨15.569点，或0.3%，至5,257.402点。

本周，道指上涨0.04%，标普500指数上升0.4%，纳斯达克指数上涨0.8%。

电信类股 下跌2.3%，为连续第二日走低。无线运营商美国电话电报公司 下跌3%，因有消息称，该公司正就收购时代华纳 进行深度磋商，后者股价急升7.8%。

其它收购消息包括，烟草公司Reynolds American 跳升14%，此前英美烟草 出价470亿美元，购买尚未持有的该公司58%的股份。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.04:1；纳斯达克市场为1.20:1。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，三只成份股触及新低；有52只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。