重温稿-美国股市：基本持平，微软创纪录收盘高位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 美国通用电气下跌，此前下调财测
* 微软因季度业绩强劲创纪录收盘点位
* 美国电话电报公司拖累电信类股走低，因洽购时代华纳的报导
* 道指收低0.09%，标普500指数下跌0.01%，纳斯达克指数上涨0.3%
路透纽约10月21日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘几无变动，纳斯达克指数上涨，因微软收位创纪录和麦当劳业绩带来的提振，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。
通常被看做是经济晴雨表的工业巨擘美国通用电气(奇异,GE) 令市场承压，因公司业绩虽然好于预期，但下调了全年的营收目标，拖累股价下跌0.9%，盘中一度触及八个月低位的28.33美元。
美元 上涨，一度触及2月初以来最高水平，也拖累了市场人气，因美元上涨可能侵蚀大型跨国公司的利润。
“美元节节攀升，将会给能源价格会带来不利影响，对企业利润也不利，至少有潜在的不利影响，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。
能源股指数 下跌0.7%，医疗保健股 下跌0.9%。强生 和默克 均下跌1.2%，给医保类股指数带来的拖累最大。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 令能源类股指数承压，该公司在发布季度业绩后下跌3%。
但微软 和麦当劳 因季度业绩强劲而上涨，帮助限制了跌幅。
“坦率地说，业绩期开局好于我的预期，也略好于分析师预估，有一些像微软这样的好公司，让局势朝着好的方向发展，”Orlando称。
微软上涨4.3%，创59.69美元的纪录收盘高位。麦当劳上涨3%，报113.93美元。
根据汤森路透数据，23%的标普500成份股已经发布了业绩，现在预计第三季利润增长1.1%，高于本月初时预计的下跌0.5%。
道琼工业指数 收跌16.64点，或0.09%，至18,145.71点；标准普尔500指数 下挫0.18点，或0.01%，至2,141.16点；纳斯达克指数 上涨15.569点，或0.3%，至5,257.402点。
本周，道指上涨0.04%，标普500指数上升0.4%，纳斯达克指数上涨0.8%。
电信类股 下跌2.3%，为连续第二日走低。无线运营商美国电话电报公司 下跌3%，因有消息称，该公司正就收购时代华纳 进行深度磋商，后者股价急升7.8%。
其它收购消息包括，烟草公司Reynolds American 跳升14%，此前英美烟草 出价470亿美元，购买尚未持有的该公司58%的股份。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.04:1；纳斯达克市场为1.20:1。
标普500指数成份股有八只触及52周新高，三只成份股触及新低；有52只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59.7亿股成交，过去20日的平均日成交量为64亿股。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。