版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 24日 星期一 21:43 BJT

美国股市：开盘走高，因并购交易提振市场信心

路透10月24日 - 美国股市周一开盘走高，因一系列并购交易活动提振投资者信心。

道琼工业指数 上涨107.73点，或0.59%，至18,253.44点；标准普尔500指数 上升9.69点，或0.45%，至2,150.85点；纳斯达克指数 涨33.87点，或0.64%，至5,291.27点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐