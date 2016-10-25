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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 21:37 BJT

美国股市：开盘持平，投资者评估企业业绩

路透10月25日 - 美国股市周二开盘基本未变，投资者评估一系列大公司的季度业绩，并等待苹果发布业绩。

道琼工业指数 上涨5.2点，或0.03%，至18,228.23点；标准普尔500指数 下跌2.29点，或0.11%，至2,149.04点；纳斯达克指数 跌4.48点，或0.08%，至5,305.35点。(完)

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