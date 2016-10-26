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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开盘下跌，受苹果和油价拖累

路透10月26日 - 美国股市周三开盘下跌，苹果骤降3.6%令科技类股承压；且油价下跌，因市场仍对供应过剩感到担忧。

道琼工业指数 下跌87.04点，或0.48%，至18,082.23点；标准普尔500指数 下跌8.46点，或0.39%，至2,134.7点；纳斯达克指数 跌28.49点，或0.54%，至5,254.91点。(完)

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