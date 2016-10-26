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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.17%，纳斯达克指数下跌0.63%

路透纽约10月26日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，主要受企业季度业绩驱动，苹果股价下挫令标普500和纳斯达克指数承压，但道琼工业指数受到波音上涨的推动。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高30.06点，或0.17%，至18,199.33点；标准普尔500指数 下挫3.73点，或0.17%，至2,139.43点；纳斯达克指数 收低33.131点，或0.63%，至5,250.27点。(完) 　　

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