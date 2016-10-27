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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 21:38 BJT

美国股市：开盘走高，受强劲业绩和科技公司购并交易提振

路透10月27日 - 美国股市周四开盘走高，此前一批医疗保健企业发布强劲的季度业绩，金额达数十亿美元的科技公司购并交易也提振了投资者信心。

道琼工业指数 上涨49.89点，或0.27%，至18,249.22点；标准普尔500指数 升7.64点，或0.36%，至2,147.07点；纳斯达克指数 涨23.05点，或0.44%，至5,273.32点。(完)

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