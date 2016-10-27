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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数下跌0.65%

路透10月27日 - 美国股市周四在震荡交易中下跌，此前新一轮业绩报告发布，非必需消费品类股和对利率敏感的股票下跌，抵消了医疗保健类股上涨的提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌29.65点，或0.16%，至18,169.68点；标准普尔500指数 下挫6.39点，或0.30%，至2,133.04点；纳斯达克指数 收低34.29点，或0.65%，至5,215.97点。(完) 　　

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