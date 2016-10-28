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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 21:41 BJT

美国股市：标普和纳斯达克开盘走低，雪弗龙推高道指

路透10月28日 - 美股标普500和纳斯达克指数周五开盘下跌，受亚马逊拖累，但雪佛龙(Chevron)的强劲业绩推动道指上涨。

道琼工业指数 上涨28.35点，或0.16%，至18,198.03点；标准普尔500指数 下跌3.36点，或0.16%，至2,129.68点；纳斯达克指数 降22.15点，或0.42%，至5,193.82点。(完)

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