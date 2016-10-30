重温稿-美国股市：下跌，因FBI重启对希拉里邮件的调查

* 美国经济以两年来最快速度扩张

* 股市下跌，此前FBI称将重启对希拉里邮件的调查

* 谷歌发布业绩后上涨，亚马逊下跌

* 道琼工业指数收跌0.05%，标普500指数跌0.31%，纳斯达克指数下跌0.5%

路透纽约10月28日 - 美国股市周五下跌，盘中交投震荡，美国联邦调查局(FBI)将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌，但尾盘收复部份失地。

美国股市三大股指均跌至盘中低位，标普500指数一个小时内下跌1%,此前联邦调查局局长科米在致多位众议院主要共和党委员会主席的信中称，FBI发现存在似乎与希拉里私人邮件调查有关的邮件。美国大选将在11天后的11月8日举行。

“消息打击了市场，大家立即陷入了恐慌，担心这将影响到大选结果，”Wedbush Equity Management首席投资官Stephen Massocca称。

标普500指数全日最多下跌0.6%，低见2,119.36点，后反弹。

“人们平静下来，考虑最终可能造成的后果，认为很可能不会给大选造成影响，”Massocca称。

稍早，标普500指数最多升0.4%，此前公布的经济数据显示，美国经济在第三季增长2.9%，为两年来最快增幅。谷歌母公司Alphabet发布乐观业绩。

Alphabet股价上涨0.3%，报819.56美元。

投资者消化最新一批业绩报告，希望本财季终结长达一年的业绩滑坡。

在已发布业绩的公司中，近73%的公司业绩超过分析师预估。根据汤森路透/B/E/S数据，现预计第三季企业获利增长3.0%，10月初时预计为下降0.5%。

下跌股中，网络零售商亚马逊 录得近九个月来最差单日表现，急挫5.2%，报776.32美元，此前公司警告称，对关键假日季的大量投资可能损及利润。该股给标普500和纳斯达克指数带来最大拖累。

道琼工业指数 收跌8.49点，或0.05%，至18,161.19点；标准普尔500指数 下挫6.63点，或0.31%，至2,126.41点；纳斯达克指数 收低25.870点，或0.5%，至5,190.104点。

本周，道琼工业指数升0.1%，标准普尔500指数下跌0.7%，纳斯达克指数下滑1.3%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.49:1；纳斯达克市场为1.41:1。

标普500指数成份股有10只触及52周新高，10只成份股触及新低；有45只纳斯达克指数成份股触及52周新高，129只触及新低。