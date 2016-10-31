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市场报道 | 2016年 10月 31日 星期一 21:43 BJT

美国股市：开盘走高，因并购交易提振市场人气

路透10月31日 - 美国股市周一开盘走高，因一系列并购交易提振投资者人气，帮助抵消了美国联邦调查局调查与希拉里“邮件门”有关的新邮件带来的一些不安。

道琼工业指数 上涨27.73点，或0.15%，至18,188.92点；标准普尔500指数 上升3.67点，或0.17%，至2,130.08点；纳斯达克指数 升14.96点，或0.29%，至5,205.06点。(完)
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