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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 21:39 BJT

美国股市：11月第一个交易日开盘上涨

路透11月1日 - 美国股市11月第一个交易日开盘上涨，上月三大股指均录得1月以来最差月度表现。

道琼工业指数 上涨28.49点，或0.16%，至18,170.91点；标准普尔500指数 上升5.02点，或0.24%，至2,131.17点；纳斯达克指数 升11.95点，或0.23%，至5,201.09点。(完)

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