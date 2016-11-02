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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 21:42 BJT

美国股市：开盘下跌，受美国大选不确定性拖累

路透11月2日 - 美国股市周三开盘下滑，标普500指数连续第七日下跌，因美国大选两党候选人支持率差距拉近，促使投资者青睐黄金等避险资产。

道琼工业指数 下跌51.81点，或0.29%，至17,985.29点；标准普尔500指数 下降5.01点，或0.24%，至2,106.71点；纳斯达克指数 跌9.34点，或0.18%，至5,144.24点。(完)

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