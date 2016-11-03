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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 21:50 BJT

美国股市：标普500指数和道指开盘走高，Facebook令纳斯达克指数承压

路透11月3日 - 美国股市周四开盘标普500指数和道指走高，指标指数势将结束七连跌走势，但Facebook股价下跌令纳斯达克指数承压。

道琼工业指数 升23.22点，或0.13%，至17,982.86点；标准普尔500指数 上涨2.36点，或0.11%，至2,100.3点；纳斯达克指数 升7.29点，或0.14%，至5,112.86点。(完)

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