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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 22:41 BJT

美国股市：开盘小幅下跌，今日为美国大选日

路透11月8日 - 美国股市周二开盘小幅下跌，美国选民今日为选举下一任美国总统进行投票，民主党总统候选人希拉里获胜几率高。

道琼工业指数 下跌20.34点，或0.11%，至18,239.26点；标准普尔500指数 下跌3.92点，或0.18%，至2,127.6点；纳斯达克指数 降9.92点，或0.19%，至5,156.25点。(完)

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