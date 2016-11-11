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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 22:38 BJT

美国股市：开盘下跌，因金融和科技类股下挫

路透11月11日 - 美国股市周五开盘下跌，受金融和科技类下挫拖累。

道琼工业指数 下跌32.26点，或0.17%，至18,775.62点；标准普尔500指数 下降5.46点，或0.25%，至2,162.02点；纳斯达克指数 挫17.97点，或0.35%，至5,190.83点。(完)

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