重温稿-美国股市：道指录得五年来最佳周度表现，再创纪录最高收位

* 道指录得五年来最佳周度表现，标普500指数录得2014年最佳周度表现

* 经济前景强劲足以令美联储升息-费舍尔

* 英伟达(Nvidia)因营收大涨股价暴涨，提振纳斯达克指数

* 道琼工业指数收高0.21%，标普500指数收跌0.14%，纳斯达克指数收升0.54%

路透11月11日 - 美国股市周五道琼工业指数再创纪录最高收位，延续了特朗普意外赢得美国大选后的升势。

自周二特朗普赢得大选以来，投资者押注其竞选时的承诺，包括简化医疗和金融领域监管，增加基础设施支出。

“华尔街将关注特朗普的许多任命以及政策声明，看看过去几日股市的较为乐观情绪是否正确，”RidgeWorth Investments资深投资策略师和资产分配董事Alan Gayle称。

标普500金融类指数 过去三个交易日上涨了8%，升至2008年金融危机以来最高水平，但该指数还没有回到金融危机前的水平。

工业类股 在大选后急升5%，医疗保健类股 上涨3%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席费舍尔周五称，经济增长前景强劲到足以支撑逐渐升息，但联储正在监控较长期美债收益率上涨的状况，他的讲话缓和了投资者人气。

道琼工业指数 收升39.78点，或0.21%，至18,847.66点；纳斯达克指数 收升28.32点，或0.54%，至5,237.11点。

标准普尔500指数 下跌3.03点，或0.14%，至2,164.45点，因能源股下跌带来压力。

本周，道琼工业指数上涨5.4%，为2011年来最大周度升幅。标普500指数上涨3.8%，为两年来表现最强的一周。

纳斯达克生物科技指数 周五下滑0.64%，但本周周线劲升10%，为2000年来表现最好的一周。

电脑显卡芯片(晶片)制造商英伟达(Nvidia) 暴涨30%，扶助纳斯达克指数收高，此前英伟达公布的季度营收创逾六年来最大增幅。

迪士尼 上涨2.86%，因高管承诺未来两年公司获利将增长。巴克莱将迪士尼评级从“表现不及大盘”上调至“表现与大盘一致”。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.16:1；纳斯达克市场为2.36:1。

标普500指数成份股有44只触及52周新高，六只成份股触及新低；有350只纳斯达克指数成份股触及52周新高，36只触及新低。