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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 05:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.11%，纳斯达克指数收跌0.36%

路透纽约11月14日 - 美国股市周一收盘基本持平，因科技类股的大幅下挫被金融类股的急升所抵消，投资者押注利率将上升带动金融股升势。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升21.03点，或0.11%，至18,868.69点；标准普尔500指数 下跌0.25点，或0.01%，至2,164.20点；纳斯达克指数 收跌18.72点，或0.36%，至5,218.40点。(完) 　　

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