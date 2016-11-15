版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 05:22 BJT

更正-美国股市：道琼工业指数收高0.29%，纳斯达克指数大涨1.1%

(更正：因原文错误，第一段该为道琼工业指数连续“第四日”刷新纪录最高收位，非“第三日”)

路透纽约11月15日 - 美国股市周二上涨，道琼工业指数连续第四日刷新纪录最高收位，因科技股从美国总统选举后的大跌中反弹，以及油价急升提振能源股上扬。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升54.37点，或0.29%，至18,923.06点；标准普尔500指数 收高16.19点，或0.75%，至2,180.39点；纳斯达克指数 收升57.23点，或1.1%，至5,275.62点。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐