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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 05:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.29%，纳斯达克指数收涨0.36%

路透纽约11月16日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周三下跌，因金融股终结了七连涨走势大幅下挫，但科技股上涨提振纳斯达克指数，投资者继续为特朗普胜选后的投资组合作准备。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌54.92点，或0.29%，至18,868.14点；标准普尔500指数 收跌3.45点，或0.16%，至2,176.94点；纳斯达克指数 收升18.96点，或0.36%，至5,294.58点。(完) 　　

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