重温稿-美国股市：下跌，医疗保健股领跌

* 道琼工业指数收跌0.19%，标普500指数收跌0.24%，纳斯达克指数收跌0.23%

* 三大股指本周均上涨

* Gap和Abercrombie急挫，此前发布令人失望的财测

* 标普医疗保健指数领跌，能源股上涨

路透纽约11月18日 - 美国股市周五小幅收低，医疗保健股领跌，因投资者锁定大选后上涨带来的获利，等待下一届美国政府的政策明朗化。

美国股市自特朗普上周意外赢得大选以来的急升走势暂歇。

虽然三大股指连续第二周周线上涨，但本周涨势丧失一些动能，因投资者等待支撑他们押注的更多信息，即特朗普能够成功推进其增加基础设施支出和减税计划。

“我看见市场稍作喘息，因为近期已升了很多，”O’Neil Securities董事Ken Polcari称，“特朗普的政策仍仅仅是口头上的，因为没有一项被颁布。”

道琼工业指数 收跌35.89点，或0.19%，至18,867.93点；标准普尔500指数 收跌5.22点，或0.24%，至2,181.90点。

纳斯达克指数 收跌12.46点，或0.23%，至5,321.51点，此前触及纪录高位5,346.8点。

Alphabet Inc 等科技股以及包括安进 在内的制药股对纳斯达克指数的拖累最大。

标普500指数11大类股中有六种收低，艾尔建(Allergan) 和默克 下跌，对标普健保股指数 拖累最大，该板块领跌。健保股指数缩减大选后的升幅，但较11月8日水准仍高1.8%，尽管周五大跌了1.2%，该指数成份股中仅有五只收高。

必需消费品类股 跌0.4%，受宝洁(宝硷,P&G) 大跌1.3%打压。标普能源股指数 上涨0.5%，为表现第二好的类股，Polarci称，因产油商增加活跃钻机数，显示他们可能预计需求增加。

根据汤森路透数据，交易商消化的12月美联储加息的机率为83%。

标普金融股指数 收高0.08%，自美国大选以来劲升了10.8%，受升息和放松监管前景带动。

圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，他倾向于支持在12月加息，真正的问题是明年美联储利率路径。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，尽管她支持加息，但美联储必须逐步进行。周四美联储主席叶伦已经表示，可能“相对很快”升息。

Gap 暴跌16.6%，Abercrombie & Fitch 劲挫13.8%，两家零售商都警告假日季销售具挑战性。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66.9亿股成交，过去20日的平均日成交量80.2亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.10:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.18:1。