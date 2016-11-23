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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 22:40 BJT

美国股市：开盘下跌，因医疗保健类股下挫

路透11月23日 - 美国股市周三开盘下跌，因医疗保健类股下挫阻断了大选后升至纪录高位的升势。

道琼工业指数 挫11.16点，或0.06%，至19,012.71点；标准普尔500指数 降5.41点，或0.25%，至2,197.53点；纳斯达克指数 跌20.31点，或0.38%，至5,366.05点。(完)

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