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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 05:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.31%，纳斯达克指数收跌0.11%

路透纽约11月23日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周三创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨，但科技类股下挫限制了升幅，打压纳斯达克指数收低。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高59.31点，或0.31%，至19,083.18点；标准普尔500指数 收高1.78点，或0.08%，至2,204.72点；纳斯达克指数 收跌5.67点，或0.11%，至5,380.68点。

美国股市周四将因感恩节假期休市。(完) 　　

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