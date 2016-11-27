重温稿-美国股市：受必需消费品和科技股升势带动创新高，连升第三周

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 美股连升第三周
* 宝洁和可口可乐等领涨必需消费品类股
* 公用事业股在标普类股中涨幅居前
* 能源股跟随油价下滑
* 道指收高0.36%，标普500指数涨0.39%，纳斯达克指数升0.34%
路透11月25日 - 美国股市周五三大股指均刷新纪录收盘高位，受助于必需消费品类股和科技类股上涨，投资者在大选后的升势中寻找低价股进行投资。
美国股市今日因感恩节后的黑色星期五提前收盘，成交清淡。
三大股指连升第三周，延续美国大选后的升势。标普500指数自11月8日来已经第七次刷新纪录收盘高位。
不过防御性的必需消费品 和公用事业股 在大选后表现最差。
必需消费品类股周五给予标普500指数的提振作用最大，收高0.79%，宝洁 和可口可乐 领涨。
“投资人在市场中寻找价值，在许多股票已经急升的情况下，投资人在寻找升势中一些被遗忘的个股，”Janlyn Capital董事总经理Andre Bakhos称。
道琼工业指数 收高68.96点，或0.36%，至19,152.14点；标准普尔500指数 收高8.63点，或0.39%，至2,213.35点；纳斯达克指数 收升18.24点，或0.34%，至5,398.92点。
本周道指和纳斯达克指数升1.5%，标普500指数涨1.4%。
标普11大类股中有十种收高，公用事业股 以1.43%领涨。
科技股 收高0.37%，受思科 和苹果 上涨提振。
能源股 收低0.39%，因油价重挫2.8%，投资人对石油输出国组织(OPEC)是否将在下周会议中达成减产决定仍不确定。
强生 收高约1%，此前该公司证实正洽商收购瑞士生物科技公司Actelion 。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约29.6亿股成交，过去20日的平均日成交量为78.8亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,840和999家；纳斯达克市场涨跌股家数分别为1,728和965家。
标普500指数成份股有46只触及52周新高，没有成份股触及新低；纳斯达克指数成份股有276只触及52周新高，12只触及新低。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。